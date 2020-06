Le Mug : Stéphane De Groodt et les séries d'ado pour les adultes... sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 03 juin



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Stéphane De Groodt à l'affiche de plusieurs films qui sortiront bientôt... En décembre 2019, il terminait le tournage dans le deuxième film de Christopher Thompson "Tendre et saignant" avec Géraldine Pailhas, le film s'est terminé avant la crise mais la post production mise à l'arrêt, le film n'a pas encore de date de sortie. Le 11 novembre 2020, il sera à l'affiche du film de Mélissa Drigeard "Tout nous sourit" avec Elsa Zylberstein. En mars 2021, il sera également dans le deuxième film de Michèle Laroque "Chacun chez soi" avec Michèle Laroque, il sera aussi dans le premier film de Julie Madar avec Mélanie Doutey, Benjamin Biolay et Laurence Arné. Le confinement lui a permis de se lancer dans l'écriture de son film et il se lance maintenant dans la confiture ! Alors que nous sortons doucement de cette période de confinement, Stéphane lance une gamme de confiture, rebaptisée conFinure, dont les bénéfices seront reversés à l'association « Rêve de Cinéma ». Une dizaine de recettes maison aux saveurs variées sont associées à des personnalités du monde du cinéma. C'est le chef chocolatier Pierre Marcolini qui a élaboré la « confiNure » au sein de son atelier de Bruxelles. Confectionnées artisanalement, ces confitures sont réalisées à partir d'ingrédients d'origine bio soigneusement sélectionnés. Des recettes peu sucrées qui font la part belle aux saveurs de saison.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Non peut-être »



09h42 - Chronique 2 : « Séries Corner » avec Stanislas Ide. Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois.



09h50 - Chronique 3 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique

