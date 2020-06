Marc Ysaye célèbre les 85 ans de la bassiste américaine Carol Kaye qui a participé à plus de 10.000 sessions d'enregistrement avec notamment Phil Spector, Brian Wilson, Simon & Garfunkel, Lalo Schifrin, J.J. Cale, Beach Boys, Neil Young, Barbra Streisand, Ike & Tina Turner, Frank Zappa, Sonny and Cher, Ritchie Valens, Joe Cocker, etc.