Le Mug : Le Petit Larousse illustré 2021 sur Auvio

: Focus sur la sortie du Petit Larousse illustré 2021 qui sera en librairie ce 3 juin. Le dictionnaire annuel est de retour avec 40 nouvelles personnalités et pas moins de 150 mots nouveaux. Le Petit Larousse c’est justement le champion des dicos. Le marché du dictionnaire de langue française est partagé entre Larousse, Robert et Hachette et représente près d’un million de ventes par an. Difficile d’avoir des chiffres exacts, les éditeurs y rechignent mais les ventes de Larousse représenteraient 70 % de ce marché. Comment expliquer ce succès ? Comment les éditions arrivent à se réinviter à l’heure du numérique ? On en parle avec Carine GIRAC-MARINIER, directrice du département Langue française et Encyclopédies des éditions Larousse.