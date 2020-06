Le Mug : « L’Homme étoilé » pour son roman graphique « À la vie ! » sur Auvio

« L’Homme étoilé » à l’occasion de la sortie récente de son roman graphique « À la vie ! ». Avec Roger, il met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Nanie finit par l’adopter, en parfaite nouvelle grand-mère. Dans ce roman graphique plein d’humanité, émouvant et drôle, l’Homme étoilé, l’infirmier aux plus de 100 000 abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour.