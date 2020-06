Le Mug : L'humoriste Felix Radu pour ses nouvelles vidéos sur Auvio

Félix RADU le jeune Belge arborant une triple casquette d’humoriste-auteur-comédien pour ses nouvelles vidéos. Comme beaucoup, il a vu son spectacle stopper net à cause de la crise et a décidé de continuer d’exister via des vidéos qui rencontrent un franc succès. Cet amoureux des mots, un peu magicien et toujours élégant baladin des lettres, continue de convoquer Le Petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry mais aussi des mythes antiques pour poser quelques questions essentielles. Par exemple, pourquoi Camus commence-t-il son essai sur le mythe de Sisyphe en affirmant “Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide” ? Rien d’abscons ni de rasoir cependant dans ce mélange inédit croisant poésie, philosophie et absurde poussé jusqu’au pataphysique. Au contraire, sa relecture sisyphéenne claque comme une réécriture ludique et drolatique du mythe.