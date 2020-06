Le Mug : Focus sur la sortie du Petit Larousse illustré 2021 sur Auvio

Le Grand Mug : Focus sur la sortie du Petit Larousse illustré 2021 qui sera en librairie ce 3 juin. Le dictionnaire annuel est de retour avec 40 nouvelles personnalités et pas moins de 150 mots nouveaux. Le Petit Larousse c'est justement le champion des dicos. Le marché du dictionnaire de langue française est partagé entre Larousse, Robert et Hachette et représente près d'un million de ventes par an. Difficile d'avoir des chiffres exacts, les éditeurs y rechignent mais les ventes de Larousse représenteraient 70 % de ce marché. Comment expliquer ce succès ? Comment les éditions arrivent à se réinviter à l'heure du numérique ? On en parle avec Carine GIRAC-MARINIER, directrice du département Langue française et Encyclopédies des éditions Larousse.



Chronique : Marc YSAYE pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



Le Petit Mug : Focus sur « Breaking Old News », un podcast de fiction journalistico-satirique qui nous fait (re)vivre des événements historiques majeurs à la manière de « BFM TV ». Un concept original, qui nous propose de vivre l'histoire comme si on y était. ¿Premiers sur l'Histoire, derniers sur l'info¿, voici la devise de ces journalistes nous font vivre, avec énormément d'humour, des événements marquants appris dans les manuels scolaires.



Chronique : Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Les petits plat dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS