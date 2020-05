Le Mug : Le Boeuf Carotte Club, un club de résistance culturelle sur Auvio

Nicolas BUYSSE à l’occasion du « Bœuf Carotte club », un club de résistance culturelle qui fait face au vide. Proposé par Greg Houben et Nico Buysse. Des moments savoureux et conviviaux pour partager de l'art autrement au Rio ! Ancien cinéma liégeois des années 50 transformé en club de jazz … C'est un endroit underground, une cave entre copains, rien d'ostentatoire. Les briques rouges à nu, quelques outils qui trainent mais aussi des instruments, un juke-box, des fauteuils et un écritoire pour chacun.