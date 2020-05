Le Mug : Blanche sort son premier album Empire sur Auvio

BLANCHE à l’occasion de la sortie de son premier album « Empire » qui sort ce vendredi 29. Annoncé par les singles Soon et Empire, ce premier album de la chanteuse bruxelloise a été coréalisé par Rich Cooper (Lucy Rose, Banks, Mystery Jets) et François Gustin (Girls In Hawaii). Ellie Delvaux signe ou cosigne tous les textes. Empire est le premier album de Blanche, de son vrai nom Ellie Delvaux. Née à Bruxelles, Blanche a été révélée en 2017 avec son premier single City Lights qui représentait la Belgique au Concours Eurovision de la Chanson à Kiev.