Le Mug : Blanche pour "Empire" et Nico Buysse pour son "Bœuf Carotte club" sur Auvio

Le Grand Mug : La Première soutient les artistes de la FDW et ce vendredi on retrouve la chanteuse BLANCHE à l'occasion de la sortie de son premier album « Empire » qui sort ce vendredi 29. Annoncé par les singles Soon et Empire, ce premier album de la chanteuse bruxelloise a été coréalisé par Rich Cooper (Lucy Rose, Banks, Mystery Jets) et François Gustin (Girls In Hawaii). Ellie Delvaux signe ou cosigne tous les textes. Empire est le premier album de Blanche, de son vrai nom Ellie Delvaux. Née à Bruxelles, Blanche a été révélée en 2017 avec son premier single City Lights qui représentait la Belgique au Concours Eurovision de la Chanson à Kiev.



Chronique : Cathy IMMELEN pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



Le Petit Mug : Nico BUYSSE à l'occasion du « Bœuf Carotte club », un club de résistance culturelle qui fait face au vide. Proposé par Greg Houben et Nico Buysse. Des moments savoureux et conviviaux pour partager de l'art autrement au Rio ! Ancien cinéma liégeois des années 50 transformé en club de jazz ... C'est un endroit underground, une cave entre copains, rien d'ostentatoire. Les briques rouges à nu, quelques outils qui trainent mais aussi des instruments, un juke-box, des fauteuils et un écritoire pour chacun.



Chronique : Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la Femme »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS