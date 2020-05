Le Mug : Alex Vizorek pour la diffusion de son spectacle en télé sur Auvio

Alex VIZOREK pour sa dernière œuvre d'art ! Après avoir tourné des années avec son premier spectacle, il aurait, comme beaucoup, du jouer son ton nouveau spectacle « TOME 2 » au TTO du 29 avril au 30 mai mais hélas le coronavirus en a décidé autrement. En attendant la possibilité de rejouer, la dernière représentation de son ancien spectacle est à découvrir sur la Deux ce soir à 20h30. Et pour cette dernière, Alex s'est entouré d'amis humoristes : Kody, Guillermo Guiz, PE et Fanny Ruwet. Un spectacle 100% belge, fin et surréaliste capté au Cirque Royal.