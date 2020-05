Le Mug : Alex Vizorek est une dernière fois une œuvre d'art ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 28 mai



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Alex Vizorek pour sa dernière œuvre d'art ! Après avoir tourné des années avec son premier spectacle, il aurait, comme beaucoup, du jouer son ton nouveau spectacle « TOME 2 » au TTO du 29 avril au 30 mai mais hélas le coronavirus en a décidé autrement. En attendant la possibilité de rejouer, la dernière représentation de son ancien spectacle est à découvrir sur la Deux ce soir à 20h30. Et pour cette dernière, Alex s'est entouré d'amis humoristes : Kody, Guillermo Guiz, PE et Fanny Ruwet. Un spectacle 100% belge, fin et surréaliste capté au Cirque Royal.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h42 - Chronique 2 : « Séries Corner » avec Céline Dejoie. Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois.



09h50 - Chronique 3 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS