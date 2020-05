Le Mug : Le premier Tout le Baz'Art de Joëlle Scoriels sur Auvio

Joëlle SCORIELS à l’occasion de sa première à la présentation de « Tout le Baz'Art » Depuis le 24 mai sur ARTE et à partir du 27 mai sur La Une, Joëlle Scoriels devient le nouveau visage de Tout le Baz’Art. Elle vient ainsi enrichir l’équipe existante, un nouveau rôle dont elle se réjouit. Pour son premier Tout le Baz’Art, elle nous offre une promenade-plaisir avec Bernard Yerlès, un comédien belge chaleureux, brillant, sobre et séducteur. Et dans Le Doc de Tout le Baz'Art, de Joachim Thôme et Jérôme Laffont, vous découvrirez l'aventure artistique qui se cache derrière l'Agneau mystique !