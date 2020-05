Le Mug : Le retour du magazine Metal Hurlant sur Auvio

Nicolas TELLOP, spécialiste de la bande dessinée et du cinéma, il est l’auteur de plusieurs essais remarqués à l’occasion de la résurrection de la revue Métal Hurlant, magazine bd mythique de l’histoire de la pop Culture. La revue qui a révélé quelques-uns des plus grands talents de la bande dessinée mondiale dans les années 1980 renaît de ses cendres. Le magazine de bande dessinée Métal Hurlant, mythique revue de science-fiction des années 1970 et 1980, sera de retour au premier semestre 2021, annonce un communiqué de presse. Le premier numéro, édité par les Humanoïdes Associés sera consacré au genre du "near rear futur", autrement dit une branche de l'anticipation où l'action se situe dans un futur proche.