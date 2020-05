Le Mug : L’Incroyable Histoire de la littérature française en BD sur Auvio

Catherine MORY et Philippe BERCOVICI pour leur BD : « L’Incroyable Histoire de la littérature française ». Pour la première fois en BD l’histoire de la littérature française ! Savez-vous que Hugo faisait tourner les tables ? Que Balzac a pensé devenir cultivateur d’ananas ? Que Voltaire appelait ses contes des « couillonnades » Que Baudelaire se teignait les cheveux en vert ? Ou que La Fontaine a écrit des contes grivois ? Au diable statues vermoulues, perruques poussiéreuses et pourpoints défraîchis : L’Incroyable Histoire de la littérature raconte, à travers des anecdotes truculentes, la vie et les œuvres des plus grands auteurs français du XVIe au XXe siècle. Un album qui veut transformer à jamais notre vision des écrivains qui, bien que géniaux, restent avant tout… des hommes.