Le Mug : Le groupe belge Glauque pour son EP "Glauque" sur Auvio

La Première soutient les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Mug met en avant chaque semaine l’un d’entre eux. Ce lundi, c’est le chanteur du groupe de musique namurois GLAUQUE qui nous présente l’actu du groupe et revient sur la sortie de leur dernier EP paru en plein confinement. Après plus d'une année à se produire sans relâche sur toutes les scènes majeures de la francophonie, l’ovni musical Glauque fixe enfin le résultat de son travail acharné sur un EP éponyme. Le 6 titres, aux textes empreints d’enjeux générationnels et symptomatiques, condense le rap poétique et le fracas électronique tirés des tripes et de la plume tranchante