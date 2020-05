Le Mug : Amoureux des mots et de la musique sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 25 mai



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Félix Radu, le jeune belge arborant une triple casquette d'humoriste-auteur-comédien pour ces nouvelles vidéos. Comme beaucoup, il a vu son spectacle être stopper net à cause de la crise et a décidé de continuer d'exister via des vidéos qui rencontrent un franc succès. Cet amoureux des mots, un peu magicien et toujours élégant baladin des lettres, continue de convoquer Le Petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry mais aussi des mythes antiques pour poser quelques questions essentielles. Par exemple, pourquoi Camus commence-t-il son essai sur le mythe de Sisyphe en affirmant ¿Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide¿ ? Rien d'abscons ni de rasoir cependant dans ce mélange inédit croisant poésie, philosophie et absurde poussé jusqu'au pataphysique. Au contraire, sa relecture sisyphéenne claque comme une réécriture ludique et drolatique du mythe.



09h32 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique



09h12 - Le Second Mug : La Première soutient les artistes de la FDW et le Mug met en avant chaque semaine l'un d'entre eux. Ce lundi, c'est le chanteur du groupe de musique namurois Glauque qui nous présente l'actu du groupe et revient sur la sortie de leur dernier EP paru en plein confinement. Après plus d'une année à se produire sans relâche sur toutes les scènes majeures de la francophonie, l'ovni musical Glauque fixe enfin le résultat de son travail acharné sur un EP éponyme. Le 6 titres, aux textes empreints d'enjeux générationnels et symptomatiques, condense le rap poétique et le fracas électronique tirés des tripes et de la plume tranchante du groupe.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS