Le Mug : Patricia VANNESTE (ex-Balthazar) pour son projet SOHNARR. sur Auvio

Patricia VANNESTE (ex-Balthazar) pour son projet SOHNARR. L’album « Coral Dusk » est sorti vendredi dernier et mélange musique classique et contemporaine. Il y a deux ans, quand Patricia décide de quitter Balthazar, c’est avec l’envie se retrouver et de mieux comprendre ce qui la lie vraiment à la musique. Elle part alors seule, un mois et demi, en Suède et en Norvège. Résultat ? Elle écrit, produit et réalise son premier album intitulé ‘Coral Dusk’, et découvre que la nature y joue un rôle crucial. Il s’agit donc bien plus de musique, il s’agit de se rechercher, loin de tout ce qui est lié à l’homme et à l’humain.