Le Mug : Philippe REYNAERT pour son livre « Visions du Festival de Cannes au début des années ‘80 » sur Auvio

Philippe REYNAERT pour son livre « Visions du Festival de Cannes Au début des années ‘80 ». Un ouvrage qui propose de revivre plusieurs moments particuliers dans l’Histoire du cinéma à travers une impressionnante galerie de portraits noirs et blancs signés par Myriam Debehault et remises en contexte par Philippe Reynaert. À défaut d’avoir un festival cette année, on nous propose ici de le revivre en quelques sortes par procuration.