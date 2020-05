Le Mug : Le nouveau single d'Ozark Henry et un podcast sur l'intimité des jeunes sur Auvio

We will meet again - Ozark Henry

Le programme du MUG de ce vendredi 22 mai



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Ozark Henry pour la sortie de son nouveau single : WE WILL MEET AGAIN écrit durant cette période de confinement.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h42 - Second Mug : Céline Dejoie pour son nouveau podcast "Instantanés", qui plonge dans l'intimité des jeunes. On y découvre les messages vocaux WhatsApp de plusieurs jeunes qui se confient sur l'argent, les parents, la sexualité, la religion, la confiance en soi, etc.



09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son « Dictionnaire philosophique »