Le Mug : Visions du Festival de Cannes et mélange entre musique classique et contemporaine sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 21 mai



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Philippe Reynaert pour son livre « Visions du Festival de Cannes Au début des années `80 » co-réalisé avec Myriam Debehault. Un ouvrage qui propose de revivre plusieurs moments particuliers dans l'Histoire du cinéma à travers d'une impressionnante galerie de portraits noirs et blancs signés par Myriam Debehault et remises en contexte par Philippe Reynaert, critique de cinéma qui, comme Myriam Debehault, fête cette année ses 40 ans de présence au Festival de Cannes. L'album est encore enrichi par la publication d'entretiens inédits en France avec Wim Wenders, Costa Gavras, Marco Ferreri et James Ivory entre autres. À défaut d'avoir un festival cette année, on nous propose ici de le revivre en quelques sortes par procuration.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h42 - Second Mug : Patricia Vanneste (ex-Balthazar) pour son projet SOHNARR. L'album « Coral Dusk » est sorti vendredi dernier et mélange musique classique et contemporaine. Il y a deux ans, quand elle décide de quitter Balthazar, c'est avec l'envie se retrouver et de mieux comprendre ce qui la lie vraiment à la musique. Elle part alors seule, un mois et demi, en Suède et en Norvège. Résultat ? Elle écrit, produit et réalise son premier album intitulé `Coral Dusk', et découvre que la nature y joue un rôle crucial. Il s'agit donc bien plus de musique, il s'agit de se rechercher, loin de tout ce qui est lié à l'homme et à l'humain.



09h50 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la Femme »

