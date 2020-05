Le Mug : Quelle est la présence du sexe dans les médias ? sur Auvio

Quelle est la présence du sexe dans les médias ? Avec Maïa MAZAURETTE, à l’occasion de la sortie de ses livres « Sortir du trou. Lever la tête » et « Le sexe selon Maïa », et Alexandra HUBIN, Docteur en Psychologie et Sexologue. Elle est également présente dans l’émission "Je t’aime etc" qui parle tous les jours d’amour et de sexualité sur France 2 et a un compte instagram @alexandrahubin sur lequel on trouve des pensées SexoPositive et des extraits de ses chroniques