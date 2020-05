Le Mug : La présence du sexe dans les médias sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 20 mai



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Quelle est la présence du sexe dans les médias ? Avec Maïa Mazaurette à l'occasion de la sortie de ses livres « Sortir du trou. Lever la tête » et « Le sexe selon Maïa » et Alexandra Hubin, Docteur en Psychologie et Sexologue. Elle est également présente dans l'émission "Je t'aime etc" qui parle tous les jours d'amour et de sexualité sur France2 et a un compte instagram @alexandrahubin sur lequel on trouve des pensées SexoPositive et des extraits de ses chroniques. Nouvelle diffusion.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Non peut-être »



09h42 - Chronique 2 : « Séries Corner » avec Stanislas Ide. Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois.



09h50 - Chronique 3 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS