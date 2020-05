Le Mug : Le podcast « collectif Na3na3 » sur le thème du « Ramadan confiné » sur Auvio

Plein feu sur le podcast « collectif Na3na3 » qui propose une mini-série podcast sur le thème du « Ramadan confiné ». Cette année, le mois du ramadan, un mois sacré du calendrier lunaire pour les musulmans à travers le monde a débuté en période de confinement et prendra fin ce weekend. Le collectif Na3Na3 a tendu son micro à des citoyens d’origine Maghrébine, croyants ou non, pour comprendre comment ils vivent cette période inédite et mettre en lumière ce que représente ce mois dont on entend parfois parler sans savoir ce qu’il représente pour les pratiquants et les non-pratiquants. On en parle avec Nadia SLIMANI, médiatrice culturelle et créatrice de ce podcast.