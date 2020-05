Le Mug : Focus sur la réouverture des musées et Ramadan confiné sur Auvio

Le Grand Mug : Coronavirus et culture : focus sur la réouverture des musées. C'était l'une des bonnes nouvelles du dernier Conseil national de sécurité, depuis ce 18 mai et moyennant un protocole sanitaire strict garantissant la distance physique entre les visiteurs, les musées peuvent enfin rouvrir leurs portes ! Cette ouverture concerne 74 musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 33 en Région bruxelloise, sans oublier les Fédéraux. Comment les musées se sont préparés à cette réouverture ? A quoi ressemble les visites au musée après la crise du covid 19 ? On en parle avec Jérôme BRUYERE, chargé de communication pour l'asbl Brussels Museums des musées, et Sofiane LAGHOUATI, Conservateur, Chercheur qualifié au Musée royal de Mariemont



Chronique : Marc YSAYE pour sa séquence «Les Classiques de Marc Ysaye »



Le Petit Mug : Plein feu sur le podcast « collectif Na3na3 » qui propose une mini-série podcast sur le thème du « Ramadan confiné ». Cette année, le mois du ramadan, un mois sacré du calendrier lunaire pour les musulmans à travers le monde a débuté en période de confinement et prendra fin ce weekend. Le collectif Na3Na3 a tendu son micro à des citoyens d'origine Maghrébine, croyants ou non, pour comprendre comment ils vivent cette période inédite et mettre en lumière ce que représente ce mois dont on entend parfois parler sans savoir ce qu'il représente pour les pratiquants et les non-pratiquants. On en parle avec Nadia SLIMANI, médiatrice culturelle et créatrice de ce podcast.



Chronique : Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Les petits plat dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS