Le Mug : Le chanteur Antoine Hénaut pour son nouvel album "Par défaut" sur Auvio

La Première soutient les artistes de la FDW et le Mug met en avant chaque semaine l’un d’entre eux. Ce lundi, c’est Antoine HENAUT, le bon « copain de la chanson » comme il aime se décrire qui nous dévoile son univers musical. Originaire de Mons, le chanteur vient de sortir 7 nouveaux enregistrements alors son dernier album « Par défaut » est sorti le 27 janvier dernier et proposait onze chansons écrites et composées, enregistrées avec le complice habituel de Saule, son compagnon de label, le multi-instrumentiste Jérôme Hiernaux. Ces 3 derniers mois ont donc été prolifiques pour lui. On découvre son univers.