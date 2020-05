Le Mug : Histoire mondiale du bonheur et musique belge sur Auvio

Le Grand Mug : François DURPAIRE pour son ouvrage « Histoire mondiale du bonheur » paru aux éditions « Cherche Midi ». Un livre qui met en avant une quête universelle plus que jamais au centre de l'attention après la crise que le monde entier vit en ce moment. Cro-Magnon était-il plus ou moins heureux que nous le sommes dans notre monde connecté ? Comment les Indiens d'Amérique ou les esclaves aux Caraïbes, confrontés aux pires tragédies, ont-ils maintenu des formes de joie ? Quels moyens d'accéder au bonheur les différentes spiritualités nous offrent-elles ? Plus de 60 historiens, philosophes, sociologues, anthropologues, psychologues ont travaillé sur la notion de « bonheur » et livrent le récit magistral de la manière d'être heureux en tout lieu et en tout temps. Cet ouvrage inédit témoigne du caractère universel de la quête du bonheur.



Chronique : Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la Femme »



Le Petit Mug : La Première soutient les artistes de la FDW et le Mug met en avant chaque semaine l'un d'entre eux. Ce lundi, c'est Antoine HENAUT, le bon « copain de la chanson » comme il aime se décrire qui nous dévoile son univers musical. Originaire de Mons, le chanteur vient de sortir 7 nouveaux enregistrements alors son dernier album « Par défaut » est sorti le 27 janvier dernier et proposait onze chansons écrites et composées, enregistrées avec le complice habituel de Saule, son compagnon de label, le multi-instrumentiste Jérôme Hiernaux. Ces 3 derniers mois ont donc été prolifiques pour lui. On découvre son univers.



Chronique : Ayrton TOUWAIDE pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS