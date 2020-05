Le Mug : De nombreux journaux de confinement bientôt en librairie ? sur Auvio

Selon une enquête menée en ligne début mai par Harris Interactive, un Français sur 10 aurait commencé à écrire un livre pendant la période de confinement. Manifestement, le temps passé à la maison n'a pas été consacré qu'à regarder des séries et faire du pain. Il apparaitrait même qu’on écrit plus qu’on ne lit mais beaucoup de personne déclarent tout de même avoir acheté au moins un livre pendant cette période et 54 % des Français disent avoir lu au moins un livre depuis le 17 mars (en moyenne 2,5 livres sur cette période)…Est-ce des millions de journaux de confinement vont bientôt se presser dans les boîtes aux lettres des maisons d'édition ? Est-ce que le climat anxiogène a-t-il été propice à l'imaginaire, ou s'est-il vu juste exorcisé sur le papier par les confinés ? On en parle avec Paul VACCA, romancier, essayiste et éditorialiste au Trends Tendances.