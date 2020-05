Le Mug : Le Paris de Gainsbourg et les futurs journaux de confinement sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 15 mai



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Emmanuelle Guilcher pour « Le Paris de Gainsbourg » paru chez Alexandrines. Un livre qui nous plonge dans l'ambiance des cabarets des années 1950, Madame Arthur, Milord l'Arsouille, où, pianiste puis chanteur débutant, Gainsbourg entame sa carrière. Emmanuelle Guilcher nous raconte ses rencontres, Boris Vian et Juliette Gréco, les temps de la bohème et ceux du triomphe sur les grandes scènes du music-hall parisien, le Palace et le Casino de Paris. L'auteure a interrogé des figures du monde du spectacle qui ont suivi le chanteur et gravi en même temps que lui les échelons de la renommée. Mais aussi ses amis barmans et policiers... Emmanuelle Guilcher est aussi directrice adjointe à la programmation de France 2, l'occasion de revenir sur l'évolution de la chaine post confinement.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h42 - Second Mug : Selon une enquête menée en ligne début mai par Harris Interactive, un français sur 10 aurait commencé à écrire un livre pendant la période de confinement. Manifestement, le temps passé à la maison n'a pas été consacré qu'à regarder des séries et faire du pain. Il apparaitrait même qu'on écrit plus qu'on ne lit mais beaucoup de personne déclarent tout de même avoir acheté au moins un livre pendant cette période et 54 % des Français disent avoir lu au moins un livre depuis le 17 mars (en moyenne 2,5 livres sur cette période)...Est-ce des millions de journaux de confinement vont bientôt se presser dans les boîtes aux lettres des maisons d'édition ? Est-ce que le climat anxiogène a-t-il été propice à l'imaginaire, ou s'est-il vu juste exorcisé sur le papier par les confinés ? On en parle avec Paul Vacca, romancier, essayiste et éditorialiste au Trends Tendances.



09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son « Dictionnaire philosophique »

Casting et équipe Animateur Xavier VANBUGGENHOUT