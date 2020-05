Le Mug : Le Paris de Gainsbourg sur Auvio

: Emmanuelle GUILCHER pour « Le Paris de Gainsbourg » paru chez Alexandrines. Un livre qui nous plonge dans l'ambiance des cabarets des années 1950, Madame Arthur, Milord l'Arsouille, où, pianiste puis chanteur débutant, Gainsbourg entame sa carrière. Emmanuelle Guilcher nous raconte ses rencontres, Boris Vian et Juliette Gréco, les temps de la bohème et ceux du triomphe sur les grandes scènes du music-hall parisien, le Palace et le Casino de Paris. L'auteure a interrogé des figures du monde du spectacle qui ont suivi le chanteur et gravi en même temps que lui les échelons de la renommée. Mais aussi ses amis barmans et policiers.