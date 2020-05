Le Mug : D'après une histoire de Stephen King sur Auvio

CAU pour son livre « D'après une histoire de Stephen King » qu’il a co-écrit avec Matthieu Rostac à l’occasion de la sortie francophone de « L'institut » de Stephen King. Ce livre propose de revenir sur l'ensemble des œuvres de Stephen King adaptées sur petits et grands écrans. Les chiffres parlent pour lui : 350 millions d’ouvrages vendus depuis la publication de son premier roman en 1974, un corpus d'une cinquantaine de romans et deux cents nouvelles... Stephen King, c’est aussi plus de 80 transpositions de ses écrits sur grands et petits écrans à travers le monde, ce qui fait de lui l’auteur vivant le plus adapté. Son empreinte sur la pop culture, immense, indélébile, se manifeste à travers de multiples œuvres marquantes, du Carrie de Brian de Palma à la première saison de Mr Mercedes en passant par les chemins détournés du Shining de Stanley Kubrick. Ses excroissances télévisuelles (Les Vampires de Salem, « Il » est revenu...) ont traumatisé plusieurs générations. Nouvelle diffusion.