Le Mug : Le secteur culturel en crise, comment l'aider à se relever ? sur Auvio

I don’t want to miss à thing... bah c'est raté !

Le programme du MUG de ce mercredi 13 mai



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Ce mardi se tient une réunion interministérielle consacrée au secteur culturel. Neuf ministres y discuteront durant des mesures de soutien à apporter au secteur. La ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles assurait sur notre antenne que le déconfinement culturel se prépare avec une reprise progressive en fonction des secteurs... Qu'en pense les acteurs de ce secteur en crise justement ? Quelles sont leurs revendications ? On en parle avec Pierre Dherte, résident de l'Union des Artistes du Spectacle Nouvelle diffusion.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Non peut-être »



09h42 - Chronique 2 : « Séries Corner » avec Céline Dejoie. Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi, Céline s nous propose de découvrir la série flamande « Sense of Tumor».



09h50 - Chronique 3 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »