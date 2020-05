Le Mug : Un label Cannes 2020 ? sur Auvio

Ce mardi 12 mai aurait dû s’ouvrir la 73e édition du Festival de Cannes, d’abord reporté à une date incertaine, ce dernier n’aura plus du tout lieu cette année à cause de la pandémie du coronavirus. Mais le Festival compte quand même vivre sur grand écran. Parmi les pistes de réflexion des organisateurs, un label "Cannes 2020" sur les affiches des films, ou encore des projections lors d'autres événements, comme la Mostra de Venise, ou la Berlinale s’ils ne sont pas annulés. Ce type d’évènements sera-t-il encore possible à l’avenir ? Comment réinventer ce secteur en période de crise ? Tentative de réponse avec Cathy IMMELEN