Le Mug : Focus sur l’explosion des lives Instagram sur Auvio

Focus sur l’explosion des lives Instagram. Un nouveau média ? Pourquoi tous ces lives ? Le journalisme se réinvente à travers cette plateforme ? Quels sont les avantages et les risques de ce genre de communication ? En cette période de confinement, plusieurs études l'ont montré, les 18-35 ans passent plus de temps que jamais sur leur mobile. Un temps en grande partie consacré à la consultation des réseaux sociaux, Instagram en tête avec les lives qui explosent véritablement. On décrypte le phénomène avec Béa ERCOLINI, fondatrice du cercle féminin BEABEE, et Aline RASSEAU, Coordinatrice Réseaux Sociaux à la RTBF