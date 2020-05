Le Mug : Focus sur l'explosion des lives Instagram et annulation du Festival de Cannes sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 12 mai



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Focus sur l'explosion des lives Instagram... Un nouveau média ? Pourquoi tous ces lives ? Le journalisme se réinvente à travers cette plateforme ? Quels sont les avantages et les risques de ce genre de communication ? En cette période de confinement, plusieurs études l'ont montré, les 18-35 ans passent plus de temps que jamais sur leur mobile. Un temps en grande partie consacré à la consultation des réseaux sociaux, Instagram en tête avec les lives qui explosent véritablement... On décrypte le phénomène avec Béa Ercolini, fondatrice du cercle féminin BEABEE et Aline Rasseau, Coordinatrice Réseaux Sociaux à la RTBF



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence «Les Classiques de Marc Ysaye »



09h42 - Le Deuxième Mug : Ce mardi 12 mai aurait dû s'ouvrir la 73e édition du Festival de Cannes, d'abord reporter à une date incertaine, ce dernier n'aura plus du tout lieu cette année à cause de la pandémie du coronavirus. Mais le Festival compte quand même vivre sur grand écran. Parmi les pistes de réflexion des organisateurs, un label "Cannes 2020" sur les affiches des films, ou encore des projections lors d'autres événements, comme la Mostra de Venise, ou la Berlinale s'ils ne sont pas annulés. Est-ce ce type d'évènements seront encore possible à l'avenir ? Comment se réinventer ce secteur en période de crise ? Tentative de réponse avec Cathy Immelen.



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plat dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS