Le Mug : Le retour de Selah Sue sur Auvio

Selah SUE à l’occasion de la sortie de son nouveau single You mais aussi de son prochain EP à paraitre en fin de semaine. De retour d'une pause de 5 ans, l'auteure-compositrice-interprète Selah Sue est de retour, et nous présente son nouvel EP de cinq titres: Bedroom EP, prévu pour le 15 mai. Profondément personnel, Bedroom EP marque une nouvelle étape dans la vie de Selah Sue. Un nouveau chapitre qui permettra à ses fans de se rapprocher encore plus, en attendant la sortie de son troisième album à venir.