Le Mug : Focus sur l’opération « Les comédiens lisent les poètes » sur Auvio

Focus sur l’opération « Les comédiens lisent les poètes » dans laquelle des comédiens s’emparent des mots des poètes, en hommage aux victimes du coronavirus. Invisibilisés par la crise, ils se sont gracieusement filmés, chez eux, en train de lire les poèmes écrits par quelques grandes plumes du pays. En hommage aux disparus. Il y a un mois, quelques dizaines de poètes belges prenaient gracieusement la plume, et s’engageaient pour tenter de mettre un peu de baume sur les douleurs, en ces temps de confinement obligatoire. Pour marquer la mémoire des disparus. Pour soutenir les familles en deuil, aussi. Ce mois-ci, ce sont les comédiens belges qui prennent le relais, eux aussi bénévolement. Pour exprimer leur émotion face à l’événement provoqué par la pandémie. On en parle avec Nicolas CROUSSE, journaliste au Soir et coréalisateur du projet, et Bernard YERLES, comédien ayant participé à l’opération.