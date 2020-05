Le Mug : Culture confinée, culture oubliée ? Culture en danger ! sur Auvio

« Culture confinée, culture oubliée ? Culture en danger ! » : Arnaud Verniers et Anne-Sophie Bruyndonckx sont allés à la rencontre du secteur culturel confiné. Comédiens, danseurs, humoristes, gérant de salles de spectacles, musiciens, libraires, éditeurs … tous sont à l’arrêt. Et tous risquent de ne pas se relever, suite à la crise actuelle. Culture confinée, culture oubliée ? C’est la question que se pose ce reportage à retrouver dans l’émission Transversales, ce samedi 9 mai, sur La Première. On en découvre un avant-gout en compagnie de Anne-Sophie BRUYNDONCKX