Le Mug : Culture confinée, culture oubliée ? Culture en danger ! sur Auvio

le programme du MUG de ce vendredi 08 mai

Présentation : Xavier Vanbuggenhout

09h12 - Le Premier Mug : « Culture confinée, culture oubliée ? Culture en danger ! » : Arnaud Verniers et Anne-Sophie Bruyndonckx sont allés à la rencontre du secteur culturel confiné. Comédiens, danseurs, humoristes, gérant de salles de spectacles, musiciens, libraires, éditeurs ... tous sont à l'arrêt. Et tous risquent de ne pas se relever, suite à la crise actuelle. Culture confinée, culture oubliée ? C'est la question que se pose ce reportage à retrouver dans l'émission Transversales, ce samedi 9 mai, sur La Première. On en découvre un avant-gout en compagnie de Anne-Sophie Bruyndonckx

09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »

09h42 - Second Mug : Philippe Lombard, journaliste et un écrivain français pour son livre « Ça tourne mal ! » paru aux éditions La Tengo. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, disait Jean Yanne. Mais dans le milieu du cinéma français, ce n'est pas tout à fait vrai. De Belmondo balançant une droite à Jean-Pierre Melville sur le plateau de « L'Aîné des Ferchaux » à Maurice Pialat hurlant sur ses acteurs, les tournages de films sont parfois un peu chaotiques... Certains ne vont même pas jusqu'au bout. On ne verra ainsi jamais Marco Polo avec Alain Delon et Don Camillo et les contestataires avec Fernandel, interrompus en cours de route... Retour sur les « ratés » méconnus du cinéma. Nouvelle diffusion

09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son « Dictionnaire philosophique »

Casting et équipe Animateur Xavier VANBUGGENHOUT