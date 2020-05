Le Mug : Au creux de l'oreille sur Auvio

Découverte de l’initiative « Au creux de l'oreille » qui permet aux spectateurs d'être appelés le jour et à l'heure de leur choix par un ou une artiste pour une lecture de théâtre, de littérature ou de poésie. Des expériences offertes gracieusement par des comédiens et comédiennes qui deviennent de vrais rendez-vous artistiques et humains. On en parle avec Sophie LANDRESSE, actrice de doublage, elle a notamment doublé la voix française de Nairobi dans la série à succès la Casa de Papel, qui se prête aux jeux de ces coups de fils culturels.