Le Mug : Focus sur le Bilan 2019 du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel sur Auvio

Le Grand Mug : Focus sur le Bilan 2019 du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Au vu des circonstances, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel publie son bilan annuel directement en ligne et nous propose un tour d'horizon de leur action en faveur de la production, promotion et diffusion cinématographique et audiovisuelle belge francophone. En 2019, plus de 30,33 millions d'euros ont été mis à disposition du secteur. La Fédération Wallonie-Bruxelles a apporté 20 millions d'euros au budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, additionnés aux 10,33 millions d'euros investis directement par les éditeurs et distributeurs de services. On en parle avec Jeanne BRUNFAUT, directrice du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de Wallonie-Bruxelles.



Chronique : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



Le Petit Mug : Découverte de l'initiative « Au creux de l'oreille » qui permet aux spectateurs d'être appelés le jour et à l'heure de leur choix par un ou une artiste pour une lecture de théâtre, de littérature ou de poésie. Des expériences offertes gracieusement par des comédiens et comédiennes qui deviennent de vrais rendez-vous artistiques et humains. On en parle avec Sophie LANDRESSE, actrice de doublage, elle a notamment doublé la voix française de Nairobi dans la série à succès la Casa de Papel, qui se prête aux jeux de ces coups de fils culturels.



Chronique : Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la Femme »

Casting et équipe Animateur Xavier VANBUGGENHOUT