Le Mug : Pop Culture et troubles psychiques sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 04 mai



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Comment la Pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques ? On le découvre avec le livre « Pop et psy » de Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l'hôpital Saint Antoine (Paris) et enseignant à Sorbonne Université. Il est spécialisé dans la prise en charge des nouvelles addictions et du trouble bipolaire. A travers ses recherches scientifiques, mais aussi son travail de pédagogie pour le grand public, il veut changer le regard porte¿ sur la maladie mentale et améliorer l'inclusion des patients. La représentation des troubles mentaux est généralement erronée et paradoxale. D'un côté, ils exercent une fascination, des tabloïds aux nombreuses œuvres mettant en scène des troubles psychiques ; de l'autre, ils font peur, et leurs approches artistiques, souvent terrifiantes, sont prises pour argent comptant. Fréquemment abordée, la maladie mentale reste pourtant mal comprise. Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears lorsqu'on est bipolaire ? La schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité façon Black Swan ? Réponses avec Jean-Victor Blanc demain... Nouvelle diffusion.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Non peut-être »



09h42 - Chronique 2 : « Séries Corner » avec Stanislas Ide. Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi, Stanislas nous propose de découvrir la série espagnole « Arde Madrid ».



09h50 - Chronique 3 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

