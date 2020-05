Le Mug : Kits pour Kids, un kit de survie pour la maison sur Auvio

KITS pour KIDS, un kit de survie pour la maison, qui veut venir en aide aux parents souhaitant divertir leurs enfants (et eux-mêmes !) avec des livres ludiques et éducatifs. Une initiative de la maison Kate'Art Editions, qui vient de fêter ses 20 ans, pour faire découvrir les musées et expositions fermées. Une maison d’édition qui conçoit des livres d'art pour enfants vendus dans les plus grands musées du monde : Louvre, Musée d'Orsay, Tate, Royal Academy, Villa Borghese, Musée Picasso, Musée Van Gogh, ou encore le MoMA et le MET. On découvre ce projet en compagnie de Catherine DE DUVE, auteure et éditrice de ces livres d’art pour enfants.