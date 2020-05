Le Mug : Les séries à l'arrêt, à quoi peut-on s'attendre à la rentrée ? Avec aussi Kits pour Kids sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 05 mai



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Les séries à l'arrêt, à quoi peut-on s'attendre à la rentrée ? Le COVID-19 contamine aussi par effet ricochet les plateformes de streaming Auvio, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et consorts. On les pensait heureux gagnants de cette crise seulement l'épidémie du coronavirus frappe également de plein fouet le monde du streaming. Entre interruption forcée des tournages et réduction préventive des débits, le COVID-19 bouleverse le secteur. Les conséquences sont parfois inattendues. Certains effets secondaires se manifesteront qu'à la rentrée de septembre voir en fin de l'année seulement. On tente de prendre le pouls de cette situation en compagnie Karin Tshidimba, journaliste et critique séries à La Libre et Sylvestre Sbille, journaliste et critique cinéma à L'Echo.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence «Les Classiques de Marc Ysaye »



09h42 - Le Deuxième Mug : KITS pour KIDS, un kit de survie pour la maison, qui veut venir en aide aux parents souhaitant divertir leurs enfants (et eux-mêmes !) avec des livres ludiques et éducatifs. Une initiative de la maison de Kate'Art Editions, qui vient de fêter ses 20 ans pour faire découvrir les musées et expositions fermées. Une maison d'édition qui conçoit des livres d'art pour enfants vendus dans les plus grands musées du monde : Louvre, Musée d'Orsay, Tate, Royal Academy, Villa Borghese, Musée Picasso, Musée Van Gogh, ou encore le MoMA et le MET. On découvre ce projet en compagnie de Catherine de Duve auteure et éditrice de ces livres d'art pour enfants.



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plat dans l'écran »

