La Première soutient les artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles et met en avant la découverte de talents ! Ce lundi on découvre LUBIANA, une jeune chanteuse, musicienne et compositrice belgo-camerounaise qui a sorti un premier EP éponyme le 24 avril dernier. Ses inspirations mêlent sonorités pop raffinées aux couleurs de ses origines.