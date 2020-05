Le Mug : Cyril Dion pour la diffusion ce soir sur la Trois du documentaire "Demain" sur Auvio

Cyril DION pour la diffusion ce soir sur la Trois du documentaire "Demain" à l'heure où chacun se demande de quoi sera fait l'avenir après la pandémie du Covid 19. Quatre ans après le succès phénoménal du film "Demain", le réalisateur Cyril Dion revient sur les initiatives inspirées par le documentaire. Demain, est-ce que la relance économique va occulter les défis écologiques ? Ou au contraire, avec le confinement, comme la nature a repris ses droits, est-ce que ce n’est pas le moment de changer… ? Ce documentaire événement a fait plus d’un million d’entrées juste en France, a été diffusé dans 30 pays et a réussi à influencer les citoyens comme les politiques. Il a aussi obtenu le César du meilleur docu en 2016 et revient sur le devant de la scène puisque ses préoccupations n’ont jamais été autant lié à l’actualité et la crise que nous traversons.