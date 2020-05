Le Mug : "Demain" plus que jamais dans l'actu et Lubiana, une artiste de chez nous et d'ailleurs sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 04 mai



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Cyril Dion pour la diffusion ce soir sur la Trois du documentaire "Demain" à l'heure où chacun se demande de quoi sera fait l'avenir après la pandémie du Covid 19. Quatre ans après le succès phénoménal du film "Demain", le réalisateur Cyril Dion revient sur les initiatives inspirées par le documentaire. Demain, est-ce que la relance économique va occulter les défis écologiques ? Ou au contraire, avec le confinement, comme la nature a repris ses droits, est-ce que ce n'est pas le moment de changer... ? Ce documentaire événement a fait plus d'un million d'entrées juste en France, a été diffusé dans 30 pays et a réussi à influencer les citoyens comme les politiques. Il a aussi obtenu le César du meilleur docu en 2016 et revient sur le devant de la scène puisque ses préoccupations n'ont jamais été autant lié à l'actualité et la crise que nous traversons.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h12 - Le Second Mug : La Première soutient les artistes de la FDW et met en avant la découverte de talents ! Ce lundi on découvre Lubiana, une jeune chanteuse, musicienne et compositrice belgo-camerounaise qui vient de sortir un premier EP éponyme le 24 avril dernier. Ses inspirations mêlent sonorités pop raffinées aux couleurs de ses origines.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS