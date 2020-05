Le Mug : Podcasts pour petits et grands et anniversaire des Simpson sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 1 mai



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Plein feu sur le podcast "Encore une histoire" qui propose de raconter tous les jours une histoire aux enfants. Manque de vocabulaire, hyperactivité, asociabilité... Les écrans handicapent le bon développement des enfants et en cette période de confinement, les temps d'écrans est en hausse. Pour les occuper sans danger, on leur propose ici des histoires racontées en podcast. Le principe : sa femme et lui s'enregistrent en train de raconter des récits. On découvre cette initiative avec Benjamin Muller, journaliste et auteur du podcast.



09h32 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la Femme »



09h42 - Second Mug : Nouvelle diffusion : 30 ans des Simpson ! Quelle est l'image de la politique américaine dans la série ? Quel est le type d'humour ? Quelles sont les clés de ce succès ? Décryptage de cette série avec Guillaume Grignard chercheur aspirant FNRS en sciences politiques au CEVIPOL, à l'ULB et Simon Desplanque chercheur en Relations Internationales à l'UCLouvain, rédigeant une thèse sur la représentation du président américain au cinéma et à la télévision.



09h50 - Chronique 2 : Manu Dipietro pour sa séquence « Face B »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Jacques Duvall nous rappelle à quel point le regretté John Prine était une figure incontournable de la musique folk américaine.

