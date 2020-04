Le Mug : «Into the Night», la première série belge Netflix Original sur Auvio

«Into the Night», la première série belge Netflix Original qui arrive sur la plateforme américaine ce vendredi 1er mai. Réalisée par les Belges Inti Calfat et Dirk Verheye et produite par « Entre Chien et Loup », cette nouvelle création en six épisodes propose une course contre la montre contre le soleil, devenu fatal pour quiconque croise ses rayons. Écrite et créée par le producteur exécutif Jason George, « Into the Night » est inspirée du roman « The Old Axolotl » de Jacek Dukaj. On découvre cette série en compagnie de l’actrice Astrid WHETTNALL qui interprète le rôle de Gabrielle