Le Mug : La nouvelle série instagram ¿+32" sur Auvio

Le Grand Mug : La nouvelle série instagram¿+32¿, qui met en scène des tranches de vie multiculturelles, polyglottes et résolument belges, sous forme de série documentaire sur Instagram. ¿+32¿ plonge au cœur de la migration dans son infinie diversité pour n'en garder que l'essentiel : l'humain. La série a pour intention de mettre des visages sur le phénomène migratoire en Belgique au travers de portraits, interviews, échanges et moments de vie. Des récits poignants et attachants, ponctués d'éclats de rire et de larmes... A découvrir dès ce jeudi sur le compta Insta "+ 32". On en parle avec le co-auteur Benoît DO QUANG



Chronique : Pierre SCHEURETTE pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



Le Petit Mug : «Into the Night», la première série belge Netflix Original qui arrive sur la plateforme américaine ce vendredi 1er mai. Réalisée par les Belges Inti Calfat et Dirk Verheye et produite par « Entre Chien et Loup », cette nouvelle création en six épisodes propose une course contre la montre contre le soleil, devenu fatal pour quiconque croise ses rayons. Écrite et créée par le producteur exécutif Jason George, « Into the Night » est inspirée du roman « The Old Axolotl » de Jacek Dukaj. On découvre cette série en compagnie de l'actrice Astrid WHETTNALL qui interprète le rôle de Gabrielle.



Chronique : Gorian DELPATURE pour son dictionnaire philosophique



Ah ce que j'aimerais être vous : Ce matin, c'est au tour du dessinateur et caricaturiste DUBUS de partager son coup de cœur pour une œuvre du compositeur Claude Debussy.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS