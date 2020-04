Le Mug : Investigation et cinéma en tous genres sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 29 avril



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Justine Katz pour sa nouvelle émission #Investigation qui commence demain à 20H20 sur La Une. L'enquête sera au centre du projet. La cellule #Investigation mènera des enquêtes journalistiques en toute indépendance pour les partager avec le public. Les enquêtes creuseront des sujets qui concernent les Belges, qui interpellent et qui posent question sur l'évolution de notre société. Les enquêtes pourront aussi avoir un caractère international, mais elles auront toujours un lien ou un écho dans la société belge. La 1ère enquête à découvre s'intitule « Banques : sur les routes cachées de notre argent ». 200 milliards d'euros. C'est le montant total des fonds de placement belges. Les banques nous poussent à y investir nos économies. Mais, où va réellement notre argent ? Le magazine #Investigation a remonté la piste de ces fonds bancaires pour faire parler nos euros. Sous le couvert d'investissements durables, les banques y cachent parfois des secteurs controversés. Sans le savoir, notre argent finance le sale, le toxique voire le guerrier. Enquête en Belgique et à l'étranger, révélations et confrontations !



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Non peut-être »



09h42 - Chronique 2 : « Séries Corner » avec Céline Dejoie. Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi, Céline nous propose de découvrir la série espagnole Locked Up.



09h50 - Chronique 3 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Fabrizio Rongione nous fait redécouvrir un classique du cinéma italien, « Une vie difficile » sorti en 1961.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS